Вирусолог Альтштейн: метапневмовирус особенно опасен для детей и пожилых людей

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал радио Sputnik о новом вирусе, пришедшем из Китая в Россию, — метапневмовирусе.

Заболевание представляет особую опасность для детей и пожилых людей. Основные симптомы включают насморк, боли в горле, сильный кашель и воспаление верхних дыхательных путей. Особенную тревогу вызывает возможность развития пневмонии, вызванной этим вирусом, которая может привести к серьезным осложнениям, включая смертельные исходы.

Альтштейн подчеркнул отсутствие вакцины против метапневмовируса, а также специфического лечения. Для борьбы с болезнью рекомендуется симптоматическое лечение, включающее снижение температуры тела, поддержку сердечно-сосудистой системы и соблюдение постельного режима.