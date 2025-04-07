Ветврач Воронин развеял миф о безопасности употребления тунца

Существует миф, что тунец — самая безопасная рыба. Но это не так, рассказал «Газете.Ru» ветврач Владимир Воронин, заведующий кафедрой аквакультуры и болезней рыб Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ).

Специалист обяснил, что в тунце могут содержаться опасные для человека паразиты — анизакиды. Это черви, которые при попадании в организм начинают вбуравливаться в стенку кишечника. Это вызывает болевые ощущения и симптомы пищевого отравления.

Личинки анизакид быстро погибают в кишечнике, но могут вызвать сильную воспалительную реакцию. Через неделю после гибели червей все признаки недуга исчезают, однако из-за расплывчатости симптомов их часто списывают на обычное отравление, отметил Воронин.