Ветврач Воронин развеял миф о безопасности употребления тунца

Существует миф, что тунец — самая безопасная рыба. Но это не так, рассказал «Газете.Ru» ветврач Владимир Воронин, заведующий кафедрой аквакультуры и болезней рыб Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ).
Специалист обяснил, что в тунце могут содержаться опасные для человека паразиты — анизакиды. Это черви, которые при попадании в организм начинают вбуравливаться в стенку кишечника. Это вызывает болевые ощущения и симптомы пищевого отравления.
Личинки анизакид быстро погибают в кишечнике, но могут вызвать сильную воспалительную реакцию. Через неделю после гибели червей все признаки недуга исчезают, однако из-за расплывчатости симптомов их часто списывают на обычное отравление, отметил Воронин.
Подмосковная Система-112 обработала свыше 300 тысяч звонков в полицию с января
Подмосковье заняло 1-е общекомандное место на первенстве ЦФО по боксу
Останки 82 солдат Красной Армии из Подмосковья перезахоронят в Калужской области
Российским военным поставили первые 30 грузовых дронов «Хозяйка»
Фестивали ко Дню космонавтики пройдут почти в 100 парках Подмосковья 12 апреля
Попавшего в вентиляцию хорька спасли в жилом доме в Чехове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте