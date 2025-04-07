Ветврач Воронин: неправильное приготовление щучьей икры грозит опасными паразитами

Как отметил эксперт, паразит лентец широкий вызывает заболевания у хищных речных рыб, включая щук. Если солить икру неправильно, в ней могут сохраниться личинки паразита, напоминающие тонкие пленки размером около сантиметра.

Весной, во время нереста щук, случаи заражения учащаются. Многие рыбаки предпочитают быстрый посол икры, делая ее слабосоленой, и потребляют продукт вскоре после приготовления. Однако личинки могут быть ошибочно приняты за пленки.

Лентец способен жить в кишечнике человека на протяжении десятилетий и достигать длины более десяти метров. Иногда в организме поселяется несколько паразитов одновременно. Это может вызвать кишечную непроходимость. Обычно же симптомы включают изменение аппетита, проблемы с пищеварением и общее недомогание, подчеркнул Воронин.