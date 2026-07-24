Ветеринар Зорин предупредил о смертельной опасности жуков для домашних животных

Ветеринарный врач Михаил Зорин в интервью РИАМО рассказал об опасности, которую представляют жуки-нарывники из семейства Meloidae для домашних животных. Эти насекомые могут вызвать появление волдырей без укуса.

Основным средством защиты жуков-нарывников является кантаридин — ядовитое соединение, которое выделяется из их суставов при возникновении опасности. Если случайно прикоснуться к обнаженной коже и раздавить насекомое, то через несколько часов на месте соприкосновения образуется волдырь, отметил сайт «АБН24».

Кантаридин особенно опасен для лошадей и собак, которые могут проглотить нарывника вместе с растительной пищей. Даже малые количества этого вещества могут вызвать серьезные повреждения почек, мочевого пузыря и пищеварительной системы. Жуки-нарывники встречаются на территории России повсеместно. Их максимальная активность приходится на период с июня по август.