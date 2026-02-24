Ветеринар Цыпленков отметил, что своевременная стерилизация снижает риски развития рака молочной железы у питомца

Ветеринар Евгений Цыпленков в беседе с «Абзацем» предупредил, что отложенная стерилизация домашних кошек и собак может привести к серьезным проблемам со здоровьем у животных.

Специалист отметил, что современные врачи рекомендуют проводить процедуру в возрасте четырех — шести месяцев. Лучше всего, если питомца кастрируют до первой течки или сразу после нее.

«Идеально проводить операцию либо до первой течки, либо сразу после, пока молочные железы не сформировались полностью. В этом случае стопроцентно не будет рака молочной железы», — уточнил Цыпленков.

Он также добавил, что с каждой течкой у сук и кошек возрастает риск появления новообразований.

Во вторник, 24 февраля, отмечается Всемирный день стерилизации домашних животных. Этот день напоминает ответственным владельцам о важности профилактики заболеваний у питомцев и контроля за размножением бездомных кошек и собак.