Ветеринар Шеляков рассказал, что пристрастие собак к несъедобному может быть симптомом гастрита

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с RT рассказал, что если собака начинает есть несъедобные предметы, это может быть признаком различных проблем со здоровьем.

Одной из причин может быть гастрит. По словам специалиста, при этом заболевании, а также при изжоге и дискомфорте в желудке, животные начинают интересоваться несъедобными предметами, облизывают стены, пол и кровати. Также такая тяга может говорить о глистной инвазии. Наличие глистов характеризуется извращением аппетита.

Еще одной причиной может быть нарушение минерального обмена, которое часто встречается у беременных животных или у молодых особей. Организм нуждается в дополнительных микроэлементах, поэтому животные могут есть штукатурку или другие несъедобные, но полезные для них вещи.

Кроме того, такое поведение может быть связано с любопытством, особенно у молодых животных. Шеляков подчеркнул, что при подобных симптомах следует обратиться к специалисту. Обычно ветеринар корректирует питание, назначает витаминно-минеральные подкормки и рекомендует обработку от глистов.