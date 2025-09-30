Ветеринар Шеляков рассказал, что переизбыток белка может вызвать болезни почек у кошек

Заболевания почек у кошек — серьезная проблема, которая может привести к необратимым последствиям. Ветеринар высшей категории Михаил Шеляков рассказал URA.RU о частых ошибках владельцев, которые могут привести к почечной недостаточности.

Одной из главных ошибок является несбалансированное питание с избытком белка.

«Рацион, богатый белком, дает нагрузку на почки», — говорит Михаил Шеляков. Также важно не игнорировать мочекаменную болезнь и цистит, регулярно проводить противопаразитарную профилактику и сдавать анализы даже при отсутствии симптомов.

Еще одна ошибка — недолечивание инфекций. «Инфекция, даже не связанная напрямую с почками, может дать осложнения», — отмечает эксперт.

Для профилактики заболеваний почек у кошек необходимо сбалансированное питание, контроль мочекаменной болезни, регулярные обработки от паразитов и плановая диспансеризация.

Ранняя диагностика и профилактика помогут сохранить здоровье почек вашего питомца.