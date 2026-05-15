Ветеринар Шеляков предупредил, что в период цветения сирени у животных могут проявиться аллергические реакции

С приходом цветения сирени владельцы домашних животных должны быть предельно внимательными, предупреждает ветеринар высшей категории Михаил Шеляков в беседе с «Абзацем» .

Специалист подчеркнул, что в период цветения сирени у животных могут проявиться аллергические реакции.

«При цветении сирени могут возникать аллергические реакции, для каждого животного это индивидуально, так же как и для людей», — процитировал телеканал «Саратов 24» специалиста.

Любое взаимодействие с растением — касание, облизывание или обнюхивание — способно спровоцировать у животных расстройство желудочно-кишечного тракта, рвоту и диарею.

Ветеринар настоятельно рекомендовал следить за тем, чтобы домашние питомцы не грызли сирень и не подходили к ней слишком близко. Кроме того, в этот период особую опасность представляют медоносы, активность которых значительно возрастает. Укушенное пчелой животное может получить отек.