Ветеринар Шеляков предупредил, что курение хозяина может привести к онкологии у питомца

Ветеринар Михаил Шеляков рассказал RT о рисках для здоровья домашних животных, связанных с курением в квартире. Он подчеркнул, что это может вызвать серьезные заболевания у питомцев.

«Курение хозяина, несомненно, пагубно отражается на здоровье животных, которые находятся в накуренной комнате. Есть даже такой в медицине термин — пассивное курение. Оно считается для людей ничуть не менее опасным, чем активное», — цитирует телеканал «Звезда» эксперта.

Ветеринар предупредил, что у животных, подвергающихся воздействию табачного дыма, могут развиться тяжелые болезни, включая онкологические. Кроме того, у питомцев возможна аллергия на ароматизаторы, которые людям могут казаться приятными.