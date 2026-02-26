Ветеринар Романова предупредила об опасности лечения простуды у домашних питомцев жаропонижающими препаратами

Ветеринарный врач Советской ветклиники Юлия Романова в разговоре с «Москвой 24» предупредила, что применение жаропонижающих препаратов для лечения простуды у питомцев может быть опасно.

По словам эксперта, респираторное заболевание у животного можно определить по вялости, апатии, отказу от игр, снижению аппетита, а также чиханию, кашлю и выделениям из носа. Больное животное часто ищет темное укромное место, чтобы спрятаться.

Нормальная температура у кошек — от 38 до 39,3 градуса, у собак — от 37,5 до 39 градусов. Если температура превышает 39,5 градуса, необходимо немедленно обратиться к ветеринару.

Романова подчеркнула, что мокрый нос не всегда является индикатором самочувствия животного. У кошек и собак нос может быть сухим во время сна, после него, из-за активных игр или физических нагрузок. Также сухость носа может быть связана с сухим воздухом в квартире, особенно в отопительный сезон.

Ветеринар предостерегла от самолечения и использования человеческих жаропонижающих препаратов, которые могут быть токсичны для животных и привести к летальному исходу. После посещения специалиста можно обеспечить питомцу покой в тихом и теплом месте без сквозняков, чаще поить и увлажнять воздух.

Для профилактики заболеваний врач посоветовала следить за прививками, обеспечивать правильное питание и не допускать переохлаждения животных во время прогулок.