Ветеринар Попова назвала таблетки наиболее надежной защитой питомца от клещей

В Тульской области скоро начнется сезон активности клещей. Ветеринарный врач-невролог, терапевт клиники Vetera Аделина Попова рассказала «ТСН24» , как распознать укус клеща у питомца, правильно вытащить паразита и обезопасить животное от паукообразных.

Эксперт напомнила, что в нашей местности распространены иксодовые клещи, которые переносят различные заболевания. Самое частое из них — бабезиоз (пироплазмоз) собак. Паразит проникает в кровь со слюной клеща и начинает размножаться в эритроцитах, разрушая их. Без срочного лечения животное может погибнуть через четыре–пять дней после первых симптомов.

Симптомы болезней, переносимых клещами: вялость, нежелание гулять и контактировать с владельцем, плохой аппетит, повышение температуры тела (39,5 и выше). При пироплазмозе могут побледнеть слизистые оболочки ротовой полости и глаз, у них приобретается желтушный оттенок.

Защитить питомца от клещей можно несколькими способами. Таблетки — наиболее надежная защита. Действующее вещество из специального препарата всасывается из кишечника в кровь и циркулирует по кровотоку в течение 1–3 месяцев. Капли на холку также могут защитить животное, но они менее эффективны. Спреи и ошейники лучше использовать как неосновной метод.

«Некоторые люди ошибочно считают, что можно регулярно использовать такие препараты в качестве профилактики. Делать этого не стоит, потому что на лекарство часто возникают побочные действия, в том числе анафилактический шок, что очень опасно», — отметила Попова.

Вакцин от клещей не существует, есть только препараты для лечения уже заболевшей собаки. Породной предрасположенности к заболеваниям, передающимся через клещей, нет: болеют все собаки. В зоне риска те животные, которые живут на улице, часто гуляют в высокой траве, бывают на охоте.

Снять клеща с питомца можно с помощью специального устройства — клещедера. Необходимо подвести приспособление под клеща и начать прокручивать. Через 3–4 оборота паразит будет полностью удален. Ранку нужно обработать хлоргексидином, добавила врач.