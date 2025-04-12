Ветеринар Погребняк: ежегодная вакцинация защитит питомцев от бешенства

По словам медика, еще 10 лет назад в Московской области фиксировали до 400 случаев заражения в месяц, но сейчас показатели резко снизились.

«Все потому, что в нашем регионе ведется постоянная вакцинация в том числе и диких зверей: лис, енотовидных собак и других», — пояснил врач.

Погребняк подчеркнул, что бешенство передается через контакт слизистых оболочек или травмированной кожи с инфицированной слюной. В случае укуса рану нужно обработать мыльным раствором, который на 90% снижает риск проникновения вируса в ткани организма.