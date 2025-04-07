Ветеринар Меликова: каждой кошке нужно проводить профилактику от глистов раз в три месяца

Доцент кафедры болезней мелких животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова в беседе с сайтом «Газета.Ru» рассказала об опасности, которую представляют глисты у кошек.

По словам ветеринара, эти паразиты могут вызывать различные заболевания как у животных, так и у человека. Чтобы предотвратить заражение, необходимо проводить профилактику от глистов каждые три месяца, особенно для кошек, которые гуляют на улице. При появлении симптомов заражения нужно незамедлительно обратиться к ветеринару.

«Причин попадания глистов в организм животного может быть много — от несоблюдения гигиены до кормления сырым мясом. Самочувствие питомца ухудшается: снижается активность, пропадает аппетит, возникает рвота и неоформленный стул», — отметила специалист.

После дегельминтизации питомцы все еще могут чувствовать себя плохо, поскольку иммунитет остается сниженным, нарушается микрофлора кишечника и развивается энтероколит. Осложнения могут привести к смерти.

Для выявления воспаления нужен анализ крови, а степень поражения ЖКТ покажет УЗИ брюшной полости. Чтобы ускорить выздоровление, важно соблюдать рекомендации ветеринара по восстановлению здоровья питомца, подчеркнула Меликова.