Ветеринар Горелова отметила, что таксы чаще подвержены заболеваниям из-за особенностей строения тела

Ветеринар Анастасия Горелова сообщила в интервью Lenta.ru , что таксы обладают слабым здоровьем.

По ее словам, из-за особенностей строения спины у представителей этой породы собак часто возникают проблемы с позвоночником, добавил RT.

Кроме того, специалист отметила, что ирландские волкодавы могут иметь слабые легкие, а немецкие овчарки — страдать заболеваниями суставов.