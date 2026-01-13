Ветеринар Горелова отметила, что таксы чаще подвержены заболеваниям из-за особенностей строения тела
Ветеринар Анастасия Горелова сообщила в интервью Lenta.ru, что таксы обладают слабым здоровьем.
По ее словам, из-за особенностей строения спины у представителей этой породы собак часто возникают проблемы с позвоночником, добавил RT.
Кроме того, специалист отметила, что ирландские волкодавы могут иметь слабые легкие, а немецкие овчарки — страдать заболеваниями суставов.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте