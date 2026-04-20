Велнес-мастер Курлович дала советы для поддержания ментального здоровья

Эксперт подчеркнула, что здоровый сон начинается задолго до того, как человек ложится в постель. За час до сна стоит создать в комнате мягкое и теплое освещение, проветрить помещение и отложить решение важных вопросов на следующий день. Очень важно придерживаться режима — ложиться и просыпаться в одно и то же время, даже по выходным.

Питание — это тоже проявление заботы о себе. Специалист советует начинать утро со стакана теплой воды, есть не спеша, ощущая вкус каждого кусочка. Полезно прислушиваться к своему самочувствию после еды: организм сам подскажет, что ему подходит. Яркие овощи, зелень и специи на тарелке не только полезны, но и поднимают настроение.

Прогулки без определенного маршрута помогают восстановить контакт с собой. Во время них стоит обращать внимание не только на то, что видишь, но и на запахи: хвои, влажной земли, цветов. В теплое время года полезно ходить босиком по траве или песку — это приятно стимулирует нервные окончания.

Информационный шум утомляет, даже если мы этого не замечаем. Рекомендуется устраивать себе час без экрана утром и вечером, а также делать паузу на день-два от новостных лент. Вместо пролистывания соцсетей можно полистать красивый журнал или фотоальбом. Вечер без гаджетов за час до сна помогает переключиться. В освободившееся время можно порисовать, даже если нет навыков, написать письмо от руки или просто посидеть у окна.

Как пояснила эксперт, медитация — это время для того, чтобы побыть с собой. Простые способы: дыхание с мягкой улыбкой на выдохе, наблюдение за облаками или благодарность в тишине — вспомнить три вещи, за которые вы признательны этому дню.