Велнес-эксперт Звягинцева заявила, что детокс на соках приводит к усталости и скачкам инсулина

Многие перед Новым годом стремятся быстро привести себя в порядок, например, похудеть или очистить организм с помощью детокса. Однако существуют мифы о его эффективности. О них рассказала «Известиям» руководитель велнес-направления сети отелей Green Flow Майя Звягинцева.

Она отметила, что многие считают детокс процедурами, выводящими токсины, но это не совсем верно. Организм сам справляется с очищением благодаря печени, почкам и легким. Детокс лишь поддерживает эти процессы.

Звягинцева предостерегла от неприемлемых методов, таких как соковые детоксы и полное голодание, которые могут привести к недостатку питательных веществ, скачкам инсулина и усталости. Правильный детокс должен быть сбалансированным, включать физическую активность и продуманное питание, состоящее из легких блюд на основе сезонных овощей и смузи с суперфудами.