Ведущий «Живой еды» Малоземов назвал выдуманной полезность томатного рассола на индийском морском рисе

Автор и ведущий программы «Живая еда» на телеканале НТВ Сергей Малоземов в интервью радиостанции Sputnik заявил, что томатный рассол на индийском морском рисе — не более чем маркетинговый ход производителей.

По словам эксперта, индийский морской рис — это не рис в привычном понимании, а слизистые грибки, похожие на рисинки. Они также известны как водный кефир.

«Полезность этого напитка немножечко выдуманная», — отметил эксперт.

Малоземов посоветовал выбирать ферментированные продукты с минимальным содержанием сахара, например чайный гриб (комбучу). Он также добавил, что кисломолочные напитки, такие как кефир, могут быть полезнее томатного рассола на индийском морском рисе.