Ведущий программы «Живая еда» Малоземов предупредил о большом количестве сахара в бабл-ти

Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов предупредил о потенциальном вреде популярного напитка бабл-ти в беседе с радио Sputnik.
По словам эксперта, в напитке содержится «чудовищное» количество сахара.
«Проверки показывают, что этот напиток содержит очень много сахара. Например, недавнее исследование международной группы ученых дало результат такой: на поллитровую порцию добавляют до 15 ложек сахара. Человек выпивает напиток за несколько минут, и это — чудовищно! При какой-то проблеме со здоровьем это может теоретически послужить причиной серьезного обострения», — отметил Малоземов.
Еще одна опасность — высокое содержание кофеина. Эксперт рекомендует не относиться к бабл-ти как к напитку для утоления жажды.
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