Ведущий Малоземов посоветовал очищать кондиционер раствором с перекисью

По его словам, устройство не только повышает комфорт, но и помогает предотвратить серьезные проблемы со здоровьем, такие как сердечные приступы, инсульты и гипертонические кризы. Малоземов отметил, что кондиционеры особенно важны для пожилых людей, так как жара может негативно сказаться на их здоровье.

«Перед летним сезоном нужно достать наружные фильтры, <…> их достаточно промыть мыльной водой, смыть с них налипшую пыль. С этим можно справиться самостоятельно», — добавил эксперт.

Он также посоветовал использовать в этих целях раствор с перекисью водорода. Отсутствие качественной чистки может обернуться размножением болезнетворных бактерий, которые провоцируют различные недуги.