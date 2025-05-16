Ведущий Малоземов посоветовал очищать кондиционер раствором с перекисью
Автор и ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов в интервью радиостанции Sputnik подчеркнул важность своевременной чистки кондиционеров перед началом летнего сезона.
По его словам, устройство не только повышает комфорт, но и помогает предотвратить серьезные проблемы со здоровьем, такие как сердечные приступы, инсульты и гипертонические кризы. Малоземов отметил, что кондиционеры особенно важны для пожилых людей, так как жара может негативно сказаться на их здоровье.
«Перед летним сезоном нужно достать наружные фильтры, <…> их достаточно промыть мыльной водой, смыть с них налипшую пыль. С этим можно справиться самостоятельно», — добавил эксперт.
Он также посоветовал использовать в этих целях раствор с перекисью водорода. Отсутствие качественной чистки может обернуться размножением болезнетворных бактерий, которые провоцируют различные недуги.