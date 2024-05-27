Ведущий Малоземов: частые перекусы могут спровоцировать развитие рака и ожирения

Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов заявил, что в идеале питание должно быть трехразовым. Дополнительные приемы пищи могут спровоцировать развитие серьезных заболеваний, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, в промежутках между завтраком, обедом и ужином в организме осуществляются процессы самоочищения.

«Обменным процессам нужно давать время, чтобы они происходили циклически», — пояснил специалист.

Он также добавил, что частые перекусы повышают риск появления сердечно-сосудистых недугов, ожирения и рака. Отличной альтернативой перекусу станет стакан воды.