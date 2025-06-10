Важный препарат для беременных пропал из российских аптек. Можно ли его заменить?

Из российских аптек пропал антирезусный иммуноглобулин. По данным издания «Известия» , дефицит препарата зафиксировали в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской, Псковской, Рязанской, Тверской и Самарской областях. Для чего нужен этот препарат и можно ли его заменить — разбирался 360.ru.

Акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя MD GROUP (Мать и дитя) Мария Милютина рассказала, что антирезусный иммуноглобулин назначают беременным женщинам для избежания резус-конфликта и благоприятного вынашивания ребенка.

«Когда этого препарата еще не было, женщинам с отрицательным резусом всегда говорили об опасности резус-конфликта не для первой, а для последующей беременности, потому что если образуются резус антитела, то в дальнейшем они мешают женщине вынашивать вторую и последующие беременность. Когда мы вводим иммуноглобулин, мы работаем на будущее женщины, позволяя ей стать матерью многократно, работаем на опережение. Фактически замены этому препарату нет», — сказала врач.

По словам Марии Милютиной, отсутствие препарата в необходимом количестве связано с нарушением поставок. На данный момент российские предприятия увеличивают масштабы производства отечественного антирезусного иммуноглобулина, чтобы восполнить дефицит.

«Проблема связана с тем, что нарушились зарубежные поставки, а мы пока сами не можем полностью обеспечить всю Россию иммуноглобулином. Сейчас увеличиваются мощности российского производства, и, будем надеяться, что в течение двух лет мы сможем полностью перекрывать свои потребности», — заключила она.

360.ru обратился за комментарием в пресс-службу Министерства здравоохранения России и Московской области. На момент публикации материала ответа не поступило.