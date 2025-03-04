Вакцину против колоректального рака начнут применять уже в этом году

Скворцова: пациенты с раком толстой кишки могут получить онковакцину в 2025 году

Разработанную российскими специалистами вакцину против колоректального рака могут начать применять уже в этом году. Об этом на форуме «Женщины за здоровое общество» заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, ее процитировало РИА «Новости» .

Она объяснила, что в 2024 году в России приняли закон о применении персонализированных препаратов. Благодаря этой инициативе пациенты смогут получить онковацину в ближайшее время.

«Уже с этого года возможно применение вакцины против колоректального рака у пациента», — подчеркнула Скворцова.

Глава ФМБА добавила, что вакцина будет применяться как дополнение к лечению и не заменит другие методы и препараты.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург рассказал, что российские специалисты разрабатывают несколько видов вакцин против рака. Для создания препаратов ученые задействуют искусственный интеллект — новые технологии помогают делать чертеж лекарства после анализа параметров опухоли у человека.