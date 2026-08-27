В тульском Роспотребнадзоре призвали мыть руки после контакта с почвой для снижения риска заражения токсокарозом

Токсокароз — паразитарное заболевание, возбудителем которого являются личинки круглых червей рода Toxocara. В Тульской области зарегистрировано небольшое количество случаев заражения, однако это не повод для расслабления, пишет «ТСН24» .

Несмотря на относительно низкий уровень заболеваемости, проблема остается актуальной, и Управление Роспотребнадзора по региону реализует комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения инфекции.

Специалисты подчеркивают, что проведение дезинфекционных обработок территорий в отношении возбудителя токсокароза не осуществляется, так как яйца гельминтов обладают высокой устойчивостью к факторам окружающей среды. Поэтому основное значение имеют профилактические меры: обеспечение надлежащего санитарного состояния территорий, предотвращение их загрязнения фекалиями животных и своевременная дегельминтизация домашних питомцев по рекомендации ветеринара.

Для снижения риска заражения специалисты регионального Роспотребнадзора рекомендуют жителям тщательно мыть руки после контакта с почвой или животными и перед едой, промывать овощи, фрукты, ягоды и зелень под проточной водой. Также важно не допускать загрязнения детских игровых площадок и песочниц экскрементами животных.