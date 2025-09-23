В Тульской области зарегистрировали 44 случая педикулеза за восемь месяцев 2025 года

С началом учебного года в образовательных учреждениях возрастает риск распространения вшей. Тульский Роспотребнадзор поделился информацией о случаях заражения и мерах профилактики педикулеза в беседе с «ТСН24» .

По данным Управления, за восемь месяцев 2025 года зарегистрировано 44 случая заболевания, 10 из которых — с 1 июня по 9 сентября.

Чтобы не заразиться, специалисты советуют: соблюдать личную гигиену; организовать правильное хранение одежды; проводить плановые осмотры волос; обращать внимание на зуд или дискомфорт; при подозрении на педикулез обращаться к врачу.

При подтверждении диагноза необходимо использовать специализированные аптечные средства для обработки волос, повторить процедуру через 7–10 дней, выстирать белье и одежду при температуре не ниже 60 градусов, а вещи, не подлежащие стирке, герметично упаковать на 10–14 дней.

Для обработки квартиры от вшей можно обратиться в специализированные организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.