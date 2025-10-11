В Тульской области рассказали о достижениях в проекте «Санитарный щит»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила президенту РФ Владимиру Путину, что цели федерального проекта «Санитарный щит», начатого в 2021 году, выполнены на 50% к сентябрю 2025 года. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» активно участвует в проекте, оснащая свои лаборатории современным оборудованием, сообщила «ТСН24» .

По словам специалистов, это позволит сократить сроки исследований и повысить точность выявления возбудителей различных заболеваний.

С 2023 года Тульская область участвует в проекте «Санпросвет», формирующем ответственное отношение к здоровью. Специалисты микробиологического профиля повышают квалификацию по программе «Биологическая безопасность».

Тульский Роспотребнадзор взаимодействует с 16 референс-центрами, обмениваясь данными и контрольными образцами для оценки качества исследований.