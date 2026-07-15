В Тульской области рассказали, что жители региона чаще всего обращаются к пульмонологам с ХОБЛ

В Министерстве здравоохранения Тульской области сообщили, что жители региона чаще всего обращаются к врачам с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмой. Об этом пишет «ТСН24» .

ХОБЛ — это группа заболеваний, которые затрудняют дыхание, в том числе хронический бронхит и эмфизема. У людей с этим диагнозом наблюдаются одышка, кашель и выделение мокроты.

Бронхиальная астма — хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, которое вызывает их сужение и отек. Это приводит к затрудненному дыханию, свистящему дыханию, кашлю и стеснению в груди.

Кроме того, туляки обращаются к специалистам из-за интерстициальных заболеваний легких. По словам сотрудников министерства, это группа болезней, которые вызывают воспаление и/или рубцевание (фиброз) ткани легких между альвеолами — мешочками, где происходит газообмен. Такие заболевания обычно сопровождаются одышкой и сухим кашлем.

На распространенность некоторых заболеваний, например ХОБЛ, влияют образ жизни (курение) и экологическая обстановка в отдельных районах области.

Стоит отметить, что в Тульской области в 2025 году зафиксировано минимальное число выявленных случаев туберкулеза минимум за последние восемь лет — 270 заболевших.