В Таиланде обнаружили новый штамм коронавируса у летучих мышей

Новый штамм коронавируса выявили у летучих мышей в Таиланде, однако случаев заражения людей на данный момент не зарегистрировали. Об этом сообщило Министерство цифровых технологий в экономике и обществе страны в Facebook*.

Обнаруженный вирус обладает более низкой патогенностью и заразностью по сравнению с COVID-19. Таиландские власти заявили, что существующие вакцины против коронавирусной инфекции сохраняют эффективность для снижения тяжести заболевания, а риск возникновения масштабной вспышки оценивают как низкий.

Ранее директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что хантавирус пока не вызывает серьезной обеспокоенности у специалистов по всему миру. Предпосылок для активного распространения к человеку сейчас нет, оснований говорить о риске пандемии специалисты не видят.

