В России взлетели продажи лекарств от аллергии

Продажи таблеток от аллергии в России подскочили более чем на четверть

Продажи антигистаминных препаратов в России в январе–феврале выросли на четверть по сравнению с прошлым годом. Об этом РИА «Новости» сообщили аналитики «Атолла».

«Объем продаж таблеток от аллергии в январе–феврале 2026 года вырос на 26% относительно аналогичного периода прошлого года», — показал анализ.

Средний чек покупки увеличился до 1189 рублей, что на 19% выше, чем в январе–феврале 2025 года. Средняя цена геля против аллергии осталась на прошлогоднем уровне — 394 рубля. При этом продажи выросли на 15%.

Люди запасаются лекарствами, поскольку таблетки долго хранятся, предположил директор по работе с партнерами АО «Р-Фарм», заместитель лидера рабочей группы «Хелснет» НТИ Владимир Андрианов.

Синоптики обещают раннюю весну в этом году. Это значит, что и пыльца ветроопыляемых деревьев может появиться в воздухе уже в марте.

Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, как аллергикам спастись от весенней пыльцы.