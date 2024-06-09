В России выросла заболеваемость корью, коклюшем и бруцеллезом

Роспотребнадзор сообщил, что в 2023 году в России выросла заболеваемость опасными инфекциями, в частности, корью, паротитом, коклюшем, бруцеллезом и другими. Ежегодный доклад ведомства изучил РБК .

В докладе говорится, что в прошлом году на 30% снизилась заболеваемость инфекционными и паразитарными заболеваниями. При этом стали регистрировать больше случаев по другим болезням. В 7,6 раза увеличилась заболеваемость коклюшем, в семь раз — корью, в 2,8 — раза гемофильной инфекцией.

По подсчетам ведомства, экономический ущерб от 34 инфекционных болезней составил около одного триллиона рублей, потраченных на лечение.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович связала рост числа ряда инфекционных заболеваний с притоком мигрантов, которые не имели возможности вакцинироваться.

«Еще одна причина — сниженный иммунитет после пандемии COVID-19», — отметили в публикации.

При этом Попович усомнилась в том, что в ближайший год ситуация с распространением инфекций улучшится. Дальнейшее распространение заболеваний не остановить без формирования устойчивого коллективного иммунитета за счет охвата населения вакцинацией, активизации борьбы с «антипрививочниками» и пересмотра нацкалендаря профилактических прививок.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о снижении показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией [VV1] — на 7,5% по сравнению с 2022 годом.