В России вырос спрос на вывоз эмбрионов за рубеж

Из-за ограничений в российском законодательстве страдающим бесплодием семьям пришлось вывозить эмбрионы за рубеж и там участвовать в программе суррогатного материнства. Спрос на такую услугу вырос в несколько раз, сообщил «Медвестник» .

В конце 2022 года в России вступил в силу закон, запретивший частичное донорство. Теперь по программе суррогатного материнства женщины могут пользоваться только своими яйцеклетками. Из-за этого в 2023 году, по подсчетам клиники «Альтравита», спрос на вывоз эмбрионов за рубеж вырос в семь раз, а в 2024 году еще на 10%.

Главврач клиники «Мак ЭКО» Нино Какучая сообщила, что около 80—85% пациентов, претендующих на суррогатное материнство, имели показания к использованию донорских ооцитов, а значит не могут получить эту услугу в России. Директор «СПАРТа» Алена Белобородова подсчитала, что среди ее клиентов в эту категорию попали не менее 60—70% пациентов. Они решили вывезти эмбрионы за рубеж и обзавестись детьми вместо того, чтобы оставить на родине на бессрочное хранение.

Ранее Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ назвал борьбу с бесплодием основным способов улучшить демографическую ситуацию в стране. Для этого предстоит сосредоточиться на развитии репродуктивных технологий.