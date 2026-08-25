В России изменятся правила оказания платных медуслуг

С сентября в России изменятся правила оказания платных медицинских услуг. Пациенты смогут не указывать личные данные при получении помощи анонимно, а подписание договора станет доступно через «Макс». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Правительство утвердило изменения на пять лет, до 1 сентября 2031 года. Теперь договор с клиникой можно будет заключить дистанционно не только на сайте, но также через мобильное приложение и «Макс».

При оказании анонимных медуслуг пациент получит право не указывать паспортные данные в договоре. На отдельные вмешательства сверх стандарта медпомощи клинике придется получать письменное согласие клиента.

Ранее правительство решило выделить более миллиарда рублей на закупку машин скорой помощи. Медики получат авто отечественного производства.