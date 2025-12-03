В Роспотребнадзоре сообщили, что 246 человек заразились гриппом в ЯНАО за неделю

За 48-ю неделю 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе выявили 6373 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщило Ura.ru со ссылкой на в пресс-службу Роспотребнадзора по региону.

Среди заболевших — 4405 детей до 18 лет. В больницы округа госпитализировали более 167 человек, 141 из них — несовершеннолетние.

«Их диагноз — ОРВИ», — отметили в объединении.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора предупредили, что 246 человек заразились гриппом за указанный период.