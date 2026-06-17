В Роспотребнадзоре рассказали, что яблоки, груши и сливы следует мыть теплой водой со щеткой и ошпаривать кипятком

Летом на нашем столе появляется много свежих овощей, фруктов, ягод и зелени. Однако неправильная их обработка может привести к серьезным инфекционным и паразитарным заболеваниям. Специалисты управления Роспотребнадзора по Пензенской области подготовили ряд рекомендаций, чтобы помочь жителям избежать пищевых отравлений и не провести лето на больничной койке. Об этом написала «Пенза-пресс» .

Тщательное мытье требуется абсолютно всем продуктам — как купленным в магазине или на рынке, так и сорванным с собственной грядки. Зелень (лук, укроп, петрушка) требует особого подхода: ее необходимо сначала перебрать, удалить корни и пожелтевшие листья, а затем замочить в прохладной воде на 15 минут, периодически меняя воду, пока вся грязь не осядет на дно. После этого зелень тщательно ополаскивают под проточной водой.

Корнеплоды, такие как картофель, морковь и свекла, сначала рекомендуется замочить в теплой воде, после чего очистить специальной щеткой под проточной водой. Очищенные овощи можно хранить в холодной воде, но не более двух часов. Помидоры, огурцы и перец моют под краном со щеткой и для надежности споласкивают кипяченой водой. У белокочанной капусты перед употреблением обязательно удаляют верхние листья и кочерыжку, а цветную капусту разделяют на соцветия, удаляя потемневшие участки.

Фрукты также нуждаются в тщательной подготовке. Яблоки, груши и сливы следует мыть теплой водой со щеткой и ошпаривать кипятком.