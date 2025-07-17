В Роспотребнадзоре посоветовали регулярно очищать кондиционер и менять фильтры

Чтобы наслаждаться прохладой без риска для здоровья, необходимо избегать резких температурных перепадов, давая организму время на адаптацию. Эксперты также посоветовали следить за разницей температур между улицей и помещением — она не должна быть больше 7–10 градусов.

Кроме того, важно соблюдать безопасное расстояние от устройства до рабочего места — не менее двух метров, а также держать окна и двери закрытыми во время охлаждения воздуха. Специалисты призвали регулярно очищать сплит-систему и заменять фильтры, используя сертифицированные средства, а также проводить полную чистку, промывку и дезинфекцию кондиционера не реже раза в год.