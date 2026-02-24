В Роспотребнадзоре напомнили о важности вакцинации от клещевого энцефалита

С приходом весны активизируются клещи, представляющие опасность из-за риска передачи клещевого энцефалита. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области напомнило о мерах предосторожности, сообщил сайт pravda-nn.ru .

Для предотвращения заболевания рекомендуется введение специального препарата. Полный курс включает две вакцинации и одну ревакцинацию, после чего повторные прививки делают каждые три года. Существует основная и экстренная схемы вакцинации.

Кроме вакцинации, рекомендуется носить закрытую одежду, применять репелленты и регулярно осматривать тело на наличие клещей. В случае укуса следует немедленно обратиться в медицинскую организацию для исследования клеща и проведения экстренной профилактики.