В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости собирать грибы в экологически чистых районах

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области напомнило о профилактике пищевых отравлений летом. Об этом сообщило Ura.ru .

Специалисты посоветовали придерживаться правил хранения продуктов. Так, не следует оставлять готовую пищу при комнатной температуре. Также важно проводить термическую обработку продуктов и соблюдать чистоту на кухне.

Кроме того, эксперты отметили, что не стоит собирать перезревшие или поврежденные грибы, которые вызывают сомнения. Для тихой охоты лучше выбирать экологически чистые районы, добавил RT.