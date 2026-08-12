В Роскачестве рассказали, что спелая дыня обычно источает сладкий аромат

В августе и сентябре на юге России и в соседних странах созревают дыни. В этот период ассортимент максимально расширяется, а цены снижаются. Эксперты Роскачества поделились с Life.ru советами, как выбрать спелую дыню.

Первым делом стоит обратить внимание на запах. Спелая дыня обычно источает сладкий аромат, но есть сорта, которые почти не пахнут. Если чувствуется винная кислинка или спиртовые нотки — плод, скорее всего, перезрел.

Кожура дыни также может многое рассказать. У хорошей дыни равномерный цвет, а зеленые участки могут указывать на незрелость. У сетчатых и полосатых сортов рисунок по мере созревания становится более отчетливым. Темные и коричневатые пятна могут быть признаком порчи.

«Большинство дынь обладают тонкой корочкой, которая у спелого плода слегка пружинит при нажатии», — рассказали в Роскачестве. Если вмятина не исчезает — плод, вероятно, перележал.

Эксперты отмечают, что оценивать дыню по звуку стоит только у сортов с толстой кожурой. При легком щелчке или хлопке спелый плод должен давать глухой объемный звук. Такой подход встречается и в рекомендациях Роспотребнадзора.

При выборе нескольких дынь одного сорта и из одной партии лучше присмотреться к более крупным и тяжелым экземплярам — они часто оказываются сочнее и слаще. Однако сравнивать по размеру разные сорта бессмысленно.