В Роскачестве рассказали, что продукты растительного происхождения способствуют улучшению сна

Специалисты Роскачества и врачи-диетологи поделились рекомендациями по выбору продуктов для улучшения самочувствия. Об этом пишет Lenta.ru .

Руководитель Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова сообщила, что определенные продукты растительного происхождения способствуют улучшению качества ночного отдыха. В ходе беседы она порекомендовала добавить в вечернее меню бананы, семена тыквы, миндаль, грецкие орехи, а также травяные чаи из ромашки или мяты. Эксперт выделила вишню и натуральный вишневый сок как природные источники мелатонина, добавил RT.

Махова предостерегла от обильных приемов пищи непосредственно перед отходом ко сну. Если возникает чувство голода, следует ограничиться легким перекусом примерно за полтора часа до сна. Вечером специалист советует полностью исключить тяжелую, острую еду и продукты с высоким содержанием сахара.