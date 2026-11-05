В Роскачестве рассказали, что брокколи и шпинат быстро теряют витамины при хранении

Листовая зелень, брокколи, руккола и стручковая фасоль теряют витамины быстрее, чем портятся внешне. Об этом сообщили в Роскачестве, пишет Life.ru .

По данным ведомства, эти продукты особенно уязвимы к потере витамина С из-за интенсивного обмена веществ и небольшого срока хранения. Даже если овощи выглядят привлекательно, значительная часть полезных веществ может уже разрушиться, сообщает «Ридус».

В ноябре специалисты рекомендуют выбирать сезонные овощи, которые более устойчивы к долгому хранению: белокочанную и краснокочанную капусту, морковь, свеклу, тыкву и репчатый лук. Такие продукты остаются надежным источником пищевых волокон, витаминов и минералов и спустя время после сбора.

В Роскачестве советуют контролировать температуру, защищать продукты от прямых солнечных лучей и не оставлять зелень при комнатной температуре надолго. Отказываться от свежих овощей из других регионов и стран не стоит: разнообразие рациона важнее, чем предпочтение исключительно местного урожая.