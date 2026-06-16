В Роскачестве призвали россиян скорректировать рацион в жару

В условиях аномальной жары организм подвергается дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую, эндокринную и пищеварительную системы. Пресс-служба Роскачества рассказала Life.ru , как правильно скорректировать питание, чтобы избежать теплового удара, отеков и вялости.

Эксперты организации советуют увеличить долю овощей, зелени, ягод и несладких фруктов в рационе. Эти продукты богаты калием и магнием, которые поддерживают работу сердца и помогают восполнить потерю электролитов. Клетчатка, содержащаяся в растительной пище, способствует мягкому очищению кишечника.

В жаркую погоду стоит ограничить потребление тяжелых жирных блюд, фастфуда и продуктов с высоким содержанием соли. Они могут задерживать воду в организме, провоцировать скачки давления и ощущение тяжести.

Чтобы восполнить дефицит микронутриентов, эксперты рекомендуют включить в меню функциональные продукты с повышенным содержанием необходимых компонентов. Это поможет поддержать иммунитет и энергетический баланс без кардинальной смены пищевых привычек.

Также в пресс-службе Роскачества советуют пить чистую воду небольшими порциями в течение дня (не менее 1,5–2 литров, если нет медицинских ограничений), исключить сладкие газировки и алкоголь. Кофе и крепкий чай лучше заменить травяными настоями или морсами без сахара.