В Роскачестве призвали не держать салаты на праздничном столе дольше трех часов

В Роскачестве предупредили о небольшом сроке годности майонезных салатов. Об этом сообщил Life.ru .

Согласно данным ведомства, даже в холодильнике такие блюда можно хранить не дольше 12–18 часов.

«Категорически не следует оставлять заправленное блюдо на праздничном столе при комнатной температуре дольше двух-трех часов», — заявили эксперты.

Они посоветовали готовить салаты небольшими порциями, а нарезанные ингредиенты и соус держать отдельно, смешивая их только перед подачей. Важно следить за температурой в холодильнике — она не должна превышать +4 градуса.