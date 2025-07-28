В Роскачестве предупредили об опасных бактериях в придверных ковриках

Резиновые придверные коврики защищают пол от грязи и влаги, но при неправильном уходе могут стать рассадником вредных микроорганизмов. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Эксперты предупредили, что резиновая поверхность при контакте с влажной обувью создает идеальную среду для размножения условно-патогенных бактерий, грибков и дрожжей.

«Влажная и теплая среда под ковриком, особенно если он плохо проветривается, значительно ускоряет этот процесс», — отметили представители организации.

Также новые коврики могут выделять химические испарения. Некачественные изделия первое время источают резкий запах и летучие органические соединения, которые могут вызвать дискомфорт у людей с чувствительным дыханием или аллергиков. Для минимизации рисков стоит мыть коврик специальным средством в горячей воде.