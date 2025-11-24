В Роскачестве предложили меры по борьбе с пищевыми отравлениями уличной едой

Руководитель Роскачества Максим Протасов заявил, что рынок готовой еды стремительно растет, однако параллельно увеличиваются и риски отравлений. Он отметил в беседе с Life.ru , что одна из главных проблем сейчас — обеспечить безопасность продукта на всем пути от производства до потребителя.

Протасов подчеркнул необходимость внедрения принципов пищевой безопасности и соблюдения стандартов, разрабатываемых Роскачеством. Он отметил, что все больше людей отказываются от приготовления пищи дома в пользу готовых продуктов, и спрогнозировал дальнейший рост потребления такой еды.

«Мы должны быть к нему готовы [к росту пищевых отравлений]. Мы должны соответствующим образом обучать принципам пищевой безопасности производителей, все эти общепиты», — заключил глава Роскачества.