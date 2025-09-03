В Роскачестве посоветовали включить в рацион индейку и орехи при акклиматизации

Руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова сообщила News.ru , что сбалансированное питание и достаточное количество полезных веществ способствуют быстрой акклиматизации после отпуска.

По словам эксперта, для успешной адаптации к новому режиму нужно уделить внимание продуктам, которые помогают нормализовать сон. Среди них — индейка, курица, сыр, творог, орехи и бобовые.

«Кроме того, не стоит забывать про хлеб. Особенно полезным будет функциональный, который содержит увеличенное количество нутриентов, полезных веществ и витаминов», — отметила специалист.

Как пояснила Давлекамова, не менее важен питьевой режим, так как перелеты и жаркий климат могут привести к обезвоживанию и усилить усталость. Восстановить баланс помогут не только вода, но и лимонады, богатые витамином В. От алкоголя и жирной пищи лучше отказаться, добавил RT.