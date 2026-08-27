В Роскачестве объяснили, как безопасно хранить лекарства дома

Большинство лекарств хранят при температуре до +25 °С. Препараты с пометкой «прохладное место» нужно держать при температуре не выше +15 °С, лучше у задней стенки холодильника, где нет резких перепадов температуры.

Средства, защищенные от света, следует убирать в непрозрачный шкафчик или темный контейнер. Влажность в месте хранения не должна превышать 60%, поэтому ванная, кухня, подоконники и открытые полки не подходят. Порошки, капсулы и травы особенно чувствительны к сырости.

Лекарства лучше оставлять в фабричной упаковке вместе с инструкцией. После вскрытия жидких препаратов нужно подписывать дату: глазные капли обычно хранят не более месяца, сиропы — до года. Половину таблетки или вскрытую ампулу не рекомендуют оставлять дольше 12–24 часов, если инструкция не предусматривает иное.

Травы следует держать отдельно от продуктов и других лекарств — в бумажных, картонных или тканевых пакетах. Аэрозоли и спреи нельзя нагревать или повреждать: их хранят в упаковке, вдали от света и легковоспламеняющихся веществ.

Аптечка должна быть недоступна детям и животным. Эксперты рекомендуют раз в полгода выбрасывать просроченные препараты и средства с поврежденной упаковкой, помутнением, хлопьями, необычным цветом или расслоением, передает RT.