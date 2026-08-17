В Приморье мужчина сам вытащил пробивший голову кусок арматуры и выжил

Житель Приморья упал на арматуру на даче, сам вытащил металлический стержень из головы и поехал домой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.

Получив тяжелую черепно-мозговую травму, 45-летний дачник не обратился к врачу и самостоятельно добрался до дома. Однако на следующий день боль в ране стала невыносимой, пришлось вызвать скорую помощь.

Нейрохирурги ВКБ № 2 во Владивостоке четыре часа боролись за жизнь пациента. Железный штырь пробил мягкие ткани в области челюсти и проник в полость черепа, где повредил височную кость и основание средней черепной ямки.

Операция прошла успешно, пациента выписали. Ему предстоит регулярное наблюдение у невролога и реабилитация.

Российские врачи впервые в мире провели операцию 101-летнему пациенту с воспалением клиновидной пазухи. Вмешательство выполнили с помощью эндоскопа.