В ORMATEK посоветовали выбирать матрасы с хорошей циркуляцией для сна в жару

Почти 83% жителей России испытывают сложности со сном из-за высоких температур летом. Основные жалобы заключаются в повышенной ночной потливости (около 56,6%), а также в регулярных просыпаниях (примерно 41,6%). Эксперты торговой марки ORMATEK дали рекомендации по улучшению качества ночного отдыха в летний период в интервью «Известиям».