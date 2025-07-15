В ORMATEK посоветовали выбирать матрасы с хорошей циркуляцией для сна в жару

Почти 83% жителей России испытывают сложности со сном из-за высоких температур летом. Основные жалобы заключаются в повышенной ночной потливости (около 56,6%), а также в регулярных просыпаниях (примерно 41,6%). Эксперты торговой марки ORMATEK дали рекомендации по улучшению качества ночного отдыха в летний период в интервью «Известиям».

Специалисты отметили негативное воздействие тепла на синтез мелатонина — важнейшего гормона, регулирующего режим сна и бодрствования. Длительные светлые дни усиливают нарушение естественных биоритмов, что усугубляет расстройство сна.

Представители организации посоветовали обеспечить комфортные условия отдыха, сохраняя оптимальную температуру в спальной зоне не выше +22 градусов, выбирая качественные изделия для постели и ортопедические матрасы с хорошей циркуляцией воздуха.

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