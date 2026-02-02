В Нижегородской области отметили улучшение показателей ранней диагностики рака за последнее десятилетие

С 2 по 8 февраля проходит неделя профилактики онкологических заболеваний. В Нижегородской области за последнее десятилетие значительно улучшились показатели ранней диагностики злокачественных новообразований. Это приводит к длительной ремиссии или полному излечению. Увеличивается доля пациентов с раком I–II стадии среди тех, кому диагноз поставили впервые. Это подтверждает эффективность профилактических осмотров и скринингов, написало ИА «Время Н» .

Заместитель главврача ГАУЗ НО НИИКО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер» Наталья Белоглазова отметила, что диспансеризация и профилактика — основа здоровья населения. Она подчеркнула: «Регулярные осмотры позволяют вовремя выявлять болезни, особенно онкологические, и резко повысить шансы на выздоровление».

В рамках диспансеризации проводится онкоскрининг по восьми ключевым локализациям: шейка матки, молочная железа, простата, кишечник, желудок, кожа, легкие, полость рта. Врачи оценивают личные факторы риска и дают рекомендации по их снижению.

Для профилактики рака необходимо придерживаться здорового образа жизни. Это включает в себя: сбалансированное питание с преобладанием овощей, фруктов и цельных злаков; регулярные физические нагрузки; отказ от вредных привычек, таких как курение и чрезмерное употребление алкоголя; вакцинация против ВПЧ и гепатита B.

Не менее важны регулярные скрининги, такие как маммография, колоноскопия и ПАП-тест. Также стоит помнить о самообследовании, например, груди, чтобы вовремя заметить изменения и обратиться к специалисту.

Напомним, что в 2026 году ряд новых медицинских услуг станет бесплатным для нижегородцев. Профилактические осмотры и диспансеризация являются частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который направлен на увеличение продолжительности жизни к 2030 году.