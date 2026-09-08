В Москве начали применять новую методику лечения нарушений ритма сердца

Новую высокотехнологичную методику для лечения нарушений сердечного ритма — электропорацию — начали применять в Москве. Технология с помощью коротких электрических импульсов воздействует только на те участки сердца, которые вызывают нарушение ритма.

Операции уже ввели в повседневную практику МКНИЦ «Больница № 52», сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, в столичных поликлиниках работает «Умный прием», который позволяет выявить москвичей с хронической сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца. ИИ-сервис помогает заблаговременно предвидеть риски инфаркта.

Пациентам также становятся доступны самые современные методы лечения. Один из них — электропорация при нарушениях ритма сердца.

«Малоинвазивная операция проводится через небольшой прокол сосуда, что позволяет точечно воздействовать на участки сердца, вызывающие нарушение ритма, практически не затрагивая окружающие ткани и органы. Процедура занимает не более 40 минут, и иногда на следующий день после операции пациенты могут быть выписаны домой», — подчеркнула Ракова.

Одной из самых частых проблем остается мерцательная аритмия. Без лечения болезнь прогрессирует и повышает риск развития инсульта и сердечной недостаточности. Именно для таких случаев и разработали метод электропорации.