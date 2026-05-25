В минздраве Пензенской области указали на положительные изменения в организме после отказа от курения

Отказ от курения приносит организму ощутимую пользу, причем положительные изменения начинаются уже через 20 минут после последней сигареты: нормализуется частота сердечных сокращений. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на минздрав Пензенской области.

Через 12 часов уровень угарного газа в крови возвращается к норме, а спустя две недели начинает улучшаться функция легких. Уже через месяц после отказа от вредной привычки заметно уменьшается кашель, а через год значительно улучшаются функции кровообращения и легких, снижается или полностью исчезает кашель и одышка, а риск развития ишемической болезни сердца сокращается вдвое. В долгосрочной перспективе, через 5–15 лет, риск инсульта у бывшего курильщика становится таким же, как у человека, который никогда не курил, а через 15 лет риск сердечно-сосудистых заболеваний также сводится к минимуму.

Исследования подтверждают: если отказаться от курения до 30 лет, риск развития связанных с курением болезней снижается на 90%, до 50 лет — риск преждевременной смерти уменьшается на 50% по сравнению с продолжающими курить, а после 60 лет бывшие курильщики живут дольше своих курящих ровесников.